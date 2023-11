Der Reingewinn ging um 45,3 Prozent auf 155,3 Millionen Franken zurück. Grund dafür ist vor allem eine Portfolioabwertung um 67,2 Millionen Franken. Im Vorjahreszeitraum hatte es eine Aufwertung von 131,9 Millionen Franken gegeben. Per 30. Juni hatte PSP im Rahmen der ordentlichen halbjährlichen Bewertung ein Minus von 90,7 Millionen berichtet. Diese wurde per Ende September durch Aufwertungen bei zwei Liegenschaften in Zürich aufgefangen. Dabei resultierte ein Plus 23,5 Millionen.