Jahresprognose beim Leerstand verbessert

In dem für PSP Swiss Property relevanten Marktsegment der erstklassigen Liegenschaften an zentralen Lagen vor allem in den Wirtschaftszentren Zürich und Genf erwartet der Konzern weiterhin eine gute Nachfrage nach Büro- und Verkaufsflächen. In Bern sei der Vermietungsmarkt stabil, schwieriger sei es in Basel.