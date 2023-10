Der Sportartikelhersteller Puma will ungeachtet der herausfordernden Marktbedingungen dieses Jahr noch zweistellig in China zulegen. «In China sehen wir eine graduelle Verbesserung des Marktumfelds und gehen davon aus, dass wir bereits dieses Jahr wieder zweistellig wachsen können», sagte Konzernchef Arne Freundt «Euro am Sonntag» laut einer am Freitag veröffentlichten Vorabmeldung. In den Vereinigten Staaten zeigte sich der Manager zuversichtlich, im kommenden Jahr wieder wachsen zu können. Marktanteilssteigerungen in den beiden Ländern hätten weiter «die wichtigsten strategischen Prioritäten».

06.10.2023 17:11