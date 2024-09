Der Sportartikelhersteller Puma bekommt schon zum nächsten Monat einen neuen Finanzchef. Markus Neubrand (48) startet am 1. Oktober als Chief Financial Officer (CFO), wie Puma am Donnerstag mitteilte. Er war den Angaben zufolge zuletzt als Chief Financial Officer beim US-Bekleidungsunternehmen Guess tätig. Zuvor war er Group Chief Financial Officer bei der Luxusmodemarke MCM Worldwide.