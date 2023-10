Der russische Präsident Wladimir Putin hat dem armenischen Regierungschef Nikol Paschinjan die Schuld am Verlust der Südkaukasusregion Berg-Karabach gegeben. Paschinjan habe selbst aus freien Stücken «offenkundig» nach einem Treffen mit EU-Ratspräsident Charles Michel anerkannt, dass Berg-Karabach Teil Aserbaidschans sei, sagte Putin am Donnerstag in Sotschi am Schwarzen Meer beim internationalen Waldai-Diskussionsforum. Damit habe Armenien seine Position komplett geändert.

06.10.2023 00:54