Am vergangenen Wochenende fanden im Rahmen des Versuchs einer diplomatischen Lösung zur Beendigung des ​fast vierjährigen Krieges Dreiergespräche zwischen Unterhändlern ‌aus der Ukraine, Russland und ‍den USA in den Vereinigten Arabischen Emiraten statt. Trumps Gesandter ​Steve Witkoff sagte am Donnerstag, die Gespräche über territoriale Fragen machten Fortschritte. Der russische Aussenminister Sergej Lawrow ‌äusserte Zweifel an der Umsetzung ⁠von Sicherheitsgarantien, die Washington der ‌Ukraine im Rahmen eines Abkommens bieten könnte. Die Verhandlungen sollen in ‍etwa einer Woche fortgesetzt werden. Die Ukraine wehrt sich gegen die russische Forderung, die ​gesamte östliche Donbas-Region abzutreten.