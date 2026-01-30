Der russische Präsident Wladimir Putin hat nach Angaben von US-Präsident Donald Trump einer einwöchigen Waffenruhe für Kiew und andere ukrainische Städte zugestimmt. Er habe Putin persönlich darum gebeten, sagte Trump am Donnerstag (Ortszeit) in Washington. Als Grund nannte er die aussergewöhnlich kalte Witterung. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dankte Washington für die Initiative. Er beschrieb sie als einen Stopp russischer Angriffe auf Energieziele. Eine Stellungnahme aus Moskau lag zunächst nicht vor.
Am vergangenen Wochenende fanden im Rahmen des Versuchs einer diplomatischen Lösung zur Beendigung des fast vierjährigen Krieges Dreiergespräche zwischen Unterhändlern aus der Ukraine, Russland und den USA in den Vereinigten Arabischen Emiraten statt. Trumps Gesandter Steve Witkoff sagte am Donnerstag, die Gespräche über territoriale Fragen machten Fortschritte. Der russische Aussenminister Sergej Lawrow äusserte Zweifel an der Umsetzung von Sicherheitsgarantien, die Washington der Ukraine im Rahmen eines Abkommens bieten könnte. Die Verhandlungen sollen in etwa einer Woche fortgesetzt werden. Die Ukraine wehrt sich gegen die russische Forderung, die gesamte östliche Donbas-Region abzutreten.
(Reuters)