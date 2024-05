Immer wieder behauptetet die russische Propaganda, in Kiew seien «Neonazis» an der Macht und der eigene Angriffskrieg sei deshalb in Wirklichkeit eine Fortsetzung des Kampfes gegen den Faschismus in Europa. Und so erhebt Putin an diesem Gedenktag zum wiederholten Mal Vorwürfe in Richtung westlicher Staaten, die die Ukraine in ihrem Überlebenskampf militärisch und finanziell unterstützen. Im Ausland werde versucht, die Erinnerung an den sowjetischen Sieg zu verfälschen, behauptet der Kremlchef direkt zu Beginn seiner Rede. Dem Westen wirft der 71-Jährige «Revanchismus, die Verhöhnung der Geschichte und das Bemühen, die heutigen Nachahmer der Nazis zu rechtfertigen» vor.