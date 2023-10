Bundesrat Ignazio Cassis und die Stiftung Gesda für Wissenschaftsdiplomatie haben am Freitag in Meyrin GE das Open Quantum Institute (OQI) lanciert. Die Schweiz will sich dafür einsetzen, dass zukünftige Quantencomputer mit ihrem enormen Potenzial für das Gemeinwohl genutzt werden.

13.10.2023 13:56