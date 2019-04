Fast 23'600 Karten verkauften die Kinos. Damit liess der Film das Superhelden-Epos "Shazam!" (14'700) und den Fantasy-Film "Dumbo" (9364) weit hinter sich.

In der Westschweiz, wo "Qu'est-Ce Qu'on A Encore Fait Au Bon Dieu" lange vorne mitmischte, ist der Film auf Platz 8 abgesackt. Hier führen wie im Tessin "Dumbo" und "Shazam!" die Charts an. "Five Feet Apart" belegt im Tessin Rang drei.

(SDA)