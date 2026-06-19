Wie bereits seit dem Frühling bekannt, löst Heeb in dem Amt Thomas Müller ab, der sich nach acht Jahren im Verwaltungsrat und rund viereinhalb Jahren als Präsident nicht mehr zur Wiederwahl gestellt hatte. Heeb leitete von 2019 bis Anfang 2025 als CEO die Basler Kantonalbank, derzeit ist er als selbstständiger Unternehmensberater tätig.