Zunahme im Zinsgeschäft

Raiffeisen Schweiz sei in allen Ertragspositionen gewachsen, während die Bank weiter in ihre Weiterentwicklung investiert habe, wird Geschäftsleiter Heinz Huber in der Mitteilung zitiert. Dabei betont er: "Der Gewinn verbleibt zu über 90 Prozent im Unternehmen und macht uns zu einer stabilen und sicheren Bank."