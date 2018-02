Raumfahrer reparieren bei ISS-Ausseneinsatz Roboterarm

Die Arbeiten seien so gut vorangegangen, dass der US-Amerikaner Mark Vande Hei und sein japanischer Kollege Norishige Kanai noch Zeit hatten, weitere Kleinigkeiten am Äusseren der Raumstation zu erledigen, hiess es von der Nasa. Nach fünf Stunden und 57 Minuten - und damit noch vor der eingeplanten Zeit von sechseinhalb Stunden - beendeten sie den Ausseneinsatz und stiegen wieder in die Raumstation.

Der Roboterarm "Canadarm2", der kanadische Beitrag zur ISS, wird beim Andocken von Raumfrachtern mit Nachschub genutzt. Der Ausseneinsatz war ursprünglich für Ende Januar geplant. Wegen eines Softwareproblems musste er verschoben werden.

Es ist bereits der dritte Ausseneinsatz in diesem Jahr und der erste Ausstieg für Kanai. Sein US-Kollege begab sich zum vierten Mal auf einen "Spacewalk". Insgesamt stiegen zum 208. Mal Raumfahrer aus der ISS aus.

Derzeit leben und arbeiten auf dem Aussenposten der Menschheit rund 400 Kilometer über der Erde drei US-Amerikaner, zwei Russen und ein Japaner. Erst vor zwei Wochen hatten die beiden Russen, ISS-Kommandant Alexander Missurkin und Anton Schkaplerow, einen mehr als achtstündigen Einsatz absolviert, um eine Antenne wieder in die richtige Stellung zu bringen.

(SDA)