Parallel zum Kauf der beiden Genfer Immobilien hat Realstone laut den Angaben die letzte Kapitalerhöhung des Jahres 2025 durchgeführt. Dabei sei über die Ausgabe von 52'299 neuer Anteile zusätzliches Kapital in Höhe von 21,8 Millionen Franken aufgenommen worden. Über das gesamte Jahr wurden für die Anlagegruppe in drei Kapitalerhöhungen insgesamt 120,7 Millionen eingenommen. Die Anzahl der Anteile beläuft sich nun auf 374'667.