Derweil wurden drei Liegenschaften in Meyrin GE sowie in Freiburg für 19,64 Millionen verkauft. Dagegen seien während der Berichtsperiode 3222 Quadratmeter Gewerbeflächen unterzeichnet worden. Dies spiegle sich in der Reduktion der Mietzinsausfallrate auf 7,91 Prozent per 30. September 2024 gegenüber 8,88 Prozent im Vorjahr.