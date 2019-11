Regierung spricht Bündner Polizeichef das Vertrauen aus

Regierungsrat Peter Peyer (SP) sagte am Mittwoch vor den Medien in Chur, er wolle weiter mit jenen Personen zusammenarbeiten, die in den Fall des Whistleblowers Adam Quadroni involviert gewesen seien. Und die Regierung habe diesen Personen das Vertrauen ausgesprochen. Quadroni hatte das Bündner Baukartell auffliegen lassen, worauf die Wettbewerbskommission (Weko) mehrere illegale Absprachen ermittelte.

Ein Vertrauensbeweis ist die getroffene Feststellung von Regierungsrat Peter Peyer insbesondere für Walter Schlegel, den Kommandanten der Kantonspolizei Graubünden. Schlegel war am Dienstag von einer parlamentarischen Untersuchungskommission (Puk) kritisiert worden, weil er die Gesamtführungsverantwortung zu wenig wahrgenommen haben soll. Das trifft insbesondere auf die Verhaftung und fürsorgerische Unterbringung von Quadroni am 15. Juni 2017 im Unterengadin zu.

Nach dem Bericht der Puk wurde am Mittwoch jener des von der Regierung eingesetzten externen Fachmanns Andreas Brunner veröffentlicht. Brunner ist ehemaliger Leitender Oberstaatsanwalt des Kantons Zürich. Der Kanton Graubünden brauche dringend ein Bedrohungsmanagement, betonte er. Diese Anregung nahm die Bündner Regierung in das Regierungsprogramm 2021 bis 2024 auf.

(SDA)