So soll etwa in S-chanf im Oberengadin eine Art Boutique-Familienhotel eröffnet, das Feriendorf in Lenk BE vergrössert und in Kreuzlingen TG ein Dorf am See gebaut werden. Früher habe eine Ferienwohnung in einer schönen Umgebung und Wandern ausgereicht, sagte Ludwig. Mittlerweile seien die Ansprüche gestiegen und ein abwechslungsreiches Programm sei gefragt.