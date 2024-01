Für 2023 peilt der Autobauer, der am 15. Februar die Bilanz vorlegt, eine Marge am oberen Rand der Spanne von sieben bis acht Prozent an. Zur umfassenden Umstrukturierung gehört auch die Ausgliederung des E-Auto-Geschäfts Ampere. Die Sparte soll in der ersten Hälfte 2024 an die Börse gebracht werden. Der Absatz von Renault-Modellen mit elektrischen Antrieben, also reine E-Autos und Hybridwagen zusammengenommen, legte 2023 fast um ein Fünftel auf gut 270'000 zu. Zur Verkaufszahl batterieelektrischer Fahrzeuge macht Renault keine Angaben.