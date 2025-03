Die Zeitenwende spiegelt sich nach wie vor in den Indizes der Deutschen Börse wider: Nun steigt der Panzergetriebe-Hersteller Renk vom SDax in den MDax auf. Dort befindet sich bereits der Rüstungselektronik-Spezialist Hensoldt , der vor zwei Jahren in den Index der mittelgrossen Werte aufgenommen wurde. Rheinmetall war damals, im März 2023, zugleich in den Dax aufgestiegen und hat seit dem Einmarsch der Russen in die Ukraine vor drei Jahren einen fulminante Kursrally erlebt.