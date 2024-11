Omnes Capital war laut den Repower-Angaben vom Dienstag als Gründungspartner seit 2018 mit 35 Prozent an dem Gemeinschaftsunternehmen beteiligt, die restlichen 65 Prozent gehörten schon vorher Repower. Die vollständige Übernahme stehe im Einklang mit der Strategie, das Portfolio an erneuerbaren Energieanlagen in der Schweiz und in Italien auszubauen, heisst es.