So gingen der operative Gewinn (EBIT) gegenüber dem Vorjahr um 45 Prozent auf 175 Millionen Franken und der Reingewinn um 54 Prozent auf 138 Millionen zurück, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Beide Werte waren indes noch immer mehr als doppelt so hoch wie 2022. Die Gesamtleistung reduzierte sich um rund einen Viertel auf 2,49 Milliarden Franken.