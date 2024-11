Der designierte US-Präsident Donald Trump ist nach seinem Wahlsieg nach Washington zurückgekehrt und hat sich mit führenden Republikanern aus dem Kongress getroffen. Trump wurde in der Nähe des Kapitols von seinen Parteikollegen mit Applaus empfangen und lobte in einer kurzen Rede den Erfolg der Partei. Begleitet wurde Trump auch von Tech-Milliardär Elon Musk, den er beauftragen will, Regierungsausgaben zu kürzen und Bürokratie abzubauen.