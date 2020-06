Rhätische Bahn bietet den Passagieren Ausblicke wie im Flugzeug

Die Frontkamera ist vorne am Steuerwagen montiert. Sie fährt und filmt auf der Unesco-Welterbestrecke auf dem Abschnitt von St. Moritz nach Chur. Und sie überträgt ihre Aufnahmen direkt auf die Bildschirme im Zug, wie die RhB am Mittwoch mitteilte. Die Fahrt durch die Kehrtunnels und über das Landwasserviadukt werde so zu einer neuen Erfahrung.

Interaktive Erlebnisse sind für die Bündner Bahn kein Neuland. Bereits vor Jahren war die RhB laut eigenen Angaben die erste Eisenbahn weltweit, die komplett in der Strassenansicht Street View auf Googles Online-Kartendienst integriert wurde.

(SDA)