An dem neuen Unternehmen namens Leonardo Rheinmetall Military Vehicles (LRMV) halten beide Konzerne jeweils 50 Prozent. Die Firma hat ihren Hauptsitz in Rom. Das operative Geschäft wird jedoch in der norditalienischen Hafenstadt La Spezia angesiedelt, wo Leonardo schon ein grosses Werk hat. Vereinbart wurde, dass 60 Prozent der Aktivitäten in Italien liegen. Mit der Genehmigung durch die Behörden wird bis Anfang 2025 gerechnet. Ursprünglich wollte Leonardo mit dem Rheinmetall-Konkurrenten KNDS zusammenarbeiten. Bei den Verhandlungen kam es aber zum Bruch.