Die Namenaktien von Richemont büssen kurz nach 09.30 Uhr 8,3 Prozent auf 141,15 Franken ein, das bisherige Tagestief liegt bei 140,90 Franken. Wegen des Kursrutsches büsst auch der Gesamtmarkt in Form des SMI (-0,5%) an Terrain ein, ohne Richemont wäre der Schweizer Leitindex mehr oder weniger stabil. Auch die Swatch-Papiere (I -1,4) verlieren etwas an Boden.