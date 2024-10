Die Aktien des Luxusgüter-Spezialisten Richemont ziehen am Montag im frühen Geschäft in einem knapp freundlichen Gesamtmarkt leicht überdurchschnittlich an. Zuvor hatte Richemont den schon länger geplanten Verkauf des Online-Mode- und Accessoires-Geschäfts Yoox Net-A-Porter (YNAP) an den Online-Händler Mytheresa bekanntgegeben. In Börsenkreisen wird dies zwar nicht euphorisch, aber grundsätzlich positiv gewertet.