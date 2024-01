Begehrlichkeiten wecken die hohen liquiden Mittel. Diese schwollen per Ende Dezember auf 6,8 Milliarden Euro an. Das Unternehmen solle entweder einen Teil davon über eine Sonderdividende oder Aktienrückkäufe an die Aktionäre zurückführen, oder diese in ergänzende Firmenübernahmen fliessen lassen, so eine im Raum stehende Forderung.