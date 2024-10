Ein weiterer Gradmesser und Hinweis, wie es in der Schweizer Uhrenbranche derzeit läuft, sind die Exportdaten. Details aus der September-Statistik publiziert der Verband der Schweizerisches Uhrenindustrie (FH) am (morgigen) Donnerstag. In den ersten acht Monaten waren von Schweizer Herstellern in Franken gemessen 1,4 Prozent weniger Zeitmesser ins Ausland exportiert worden. Die Exporte in die wichtigen Absatzmärkte China und Hongkong fielen mit Blick auf die Konsumkrise um rund ein Fünftel.