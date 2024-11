Richemont wechselt nach Jahrzehnten die Wirtschaftsprüfgesellschaft. Der Verwaltungsrat schlägt neu KPMG zur Wahl an der nächsten Generalversammlung im September 2025 vor. KPMG solle die Revision für das am 31. März 2026 endende Geschäftsjahr durchführen, teilte der Luxusgüterkonzern am Freitag in einem Communiqué mit.