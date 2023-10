Die bei ihrer Fertigstellung angeblich grösste Offshore-Windfarm der Welt, Doggerbank, hat erstmals Strom in das britische Netz eingespeist. Die ersten Turbinen der vor der Küste der nordostenglischen Region Yorkshire gelegenen Windfarm seien in Betrieb genommen worden, hiess es am Dienstag auf der Webseite des Projekts.

10.10.2023 23:36