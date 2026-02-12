Globale politische und wirtschaftliche Entwicklungen führten seit geraumer Zeit zu höheren Preisen bei Rohstoffen und Energie, schreibt der Konzern. Auch die Textilmaschinenindustrie sei von diesem Trend betroffen. Rieter-Maschinen und -Komponenten bestünden zu einem grossen Teil aus Stahl, Kupfer, Aluminium und Elektronik. Insbesondere diese Materialien verzeichneten in den vergangenen Monaten eine höhere Nachfrage und deutlich steigende Preise.
Die zusätzlichen Kosten seien bislang nicht an die Kunden weitergegeben worden, wird betont. Da sich der Preistrend aber als langfristig erweise, würden die Preise nun ab März 2026 angepasst.
awp-robot/uh
(AWP)