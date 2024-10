Die in Australien gelisteten Aktien-Hinterlegungsscheine von Arcadium Lithium gingen am Montag mit einem Kursplus von mehr als 45 Prozent aus dem Handel. Damit wurde das Unternehmen mit mehr als 6,5 Milliarden australischen Dollar (4,1 Mrd Euro) bewertet. Die Rio-Tinto-Aktie verlor hingegen rund zwei Prozent. In London gab sie kurz nach Handelsstart um lediglich 0,2 Prozent nach.