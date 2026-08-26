Für Entspannung sorgen vor allem die bessere Konjunkturstimmung und das weiterhin tiefe Zinsniveau, wie der Hypothekendienstleister am Mittwoch mitteilte. Gleichzeitig bleibe der Arbeitsmarkt ein Risikofaktor. So könnte der Anstieg der durchschnittlichen Arbeitslosenquote auf 3,1 Prozent von 3,0 Prozent im Vorquartal und 2,8 Prozent vor Jahresfrist die Tragbarkeit einzelner Haushalte und damit die Nachfrage nach Wohneigentum belasten.