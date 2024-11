Der ETF-Markt entwickle sich weiterhin positiv, hiess es weiter. In den ersten elf Monaten des laufenden Jahres erzielte die SIX mit ETFs laut Mitteilung einen Umsatz von 27,1 Milliarden Franken, was einem Plus von 23,5 Prozent entspricht. Die Zahl der Transaktionen stieg im gleichen Zeitraum um rund ein Drittel auf 1,5 Millionen.