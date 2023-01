Der erste Schritt ist jedoch die Einführung von Robotern in Bekleidungsfabriken. Sanjeev Bahl hat vor zwei Jahren in der Innenstadt von Los Angeles eine kleine Jeansfabrik namens Saitex eröffnet und die Sewbo-Maschinen studiert. Er bereitet sich nun auf die Installation seiner ersten Versuchsmaschine vor. Während Bahl durch seine Fabrik führt, zeigt er auf die Arbeiter an den alten Maschinen und sagt, dass viele dieser Aufgaben reif für das neue Verfahren seien. "Wenn es funktioniert, gibt es meiner Meinung nach keinen Grund, nicht wieder in grossem Stil Jeans in den USA zu produzieren."