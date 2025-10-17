Das Mittel soll zur Behandlung von Lupus Nephritis eingesetzt werden. Der Zulassungsantrag basiert auf Daten aus den Studie «Regency», in der sich Gazyva als überlegen gegenüber der derzeitigen Standardtherapie bei Patienten mit Lupus Nephritis erwiesen, teilte Roche am Freitag mit. Eine endgültige Entscheidung durch die EU Kommission erwartet der Konzern in naher Zukunft.