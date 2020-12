Roche erhöht Lohnsumme in der Schweiz für 2021 um 0,75 Prozent

Diese Erhöhung gelte ab dem 1. April 2021 und finde trotz der besonderen Herausforderungen statt, die in diesem Jahr auch an Roche gestellt wurden, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch.

Die Erhöhung dient zur Berechnung jener Summe, die den Vorgesetzten für die individuelle, leistungsabhängige Anpassung der Gehälter zur Verfügung steht. Im Vorfeld der Lohnanpassung 2021 fanden Verhandlungen mit den Angestelltenverbänden Roche (AVR) und der Arbeiterkommission Basel (AKR) statt. Das vorliegende und von allen Seiten akzeptierte Ergebnis sei nach "engagierten, fairen und konstruktiven Verhandlungen" erreicht worden, heisst es weiter.

(SDA)