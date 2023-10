Roche hat die jüngsten Studiendaten am diesjährigen MS-Fachkongress ECTRIMS-ACTRIMS («European and Americas Committees for Treatment and Research in Multiple Sclerosis») in Mailand vorgestellt der noch bis am 13. Oktober läuft. An derselben Stelle berichtete die Tochter Genentech über Fortschritte in der Phase-IV-Studie Chimes zu Ocrevus.