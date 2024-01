Mit dem US-Biotechunternehmen Remix Therapeutics sei der Basler Konzern eine Zusammenarbeit eingegangen, teilte Remix am Mittwoch mit. Im Zuge der Vereinbarung erhält Remix 30 Millionen US-Dollar im Voraus und hat Anspruch auf bis zu 12 Millionen US-Dollar an kurzfristigen Meilensteinzahlungen. Bis zu 1 Milliarde Dollar könnten zudem an Meilensteinzahlungen und Lizenzgebühren fliessen.