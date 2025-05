In einer weiteren Mitteilung kündigte Roche am Montagnachmittag zudem an, bis ins Jahr 2030 für insgesamt bis zu 550 Millionen Dollar den Diagnostik-Standort in Indianapolis auszubauen. Dabei geht es um die Herstellung von Lösungen zur Glukoseüberwachung. Durch die Erweiterung würden an diesem Standort Hunderte weitere Arbeitsplätzen geschaffen, hiess es.