Auch bei weiteren Zulassungsanträgen werde man sich auf diese Daten stützen - unter anderem bei der Einreichung bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA), kündigte Genentech, die US-Tochter von Roche, am Donnerstag in einer separaten Mitteilung an. Inavolisib werde unter dem Markennamen Itovebi «in den kommenden Wochen» in den USA erhältlich sein.