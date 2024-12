Roche will wie bereits bekannt die Transaktion im ersten Quartal 2025 abschliessen. Konkret bieten die Basler 9,00 US-Dollar pro Poseida Therapeutics-Aktie in bar. Zudem sollen die Aktionäre ein nicht handelbares bedingtes Wertrecht (Contingent Value Right, CVR) in Höhe von bis zu 4,00 US-Dollar pro Aktie in bar erhalten.