Das Medikament sei in dieser Form wegen der fehlenden Nachfrage nicht ein einziges Mal nach Russland eingeführt worden, sagte eine Roche-Sprecherin am Montag auf Anfrage zu einem entsprechenden Bericht des russische Fernsehsenders RTVI. Die Entscheidung der russischen Gesundheitsbehörde dürfte keine Auswirkungen auf die Patienten haben, da Roche die Therapie weiterhin in anderen Verabreichungsformen anbiete.