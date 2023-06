Wer heute eine Aktie des Versorgers Romande Energie besitzt, wird kommenden Mittwoch 25 davon haben. Der im Mai von der Generalversammlung abgesegnete Aktiensplit im Verhältnis 1:25 wird mit Beginn des Handels an der SIX Swiss Exchange am 28. Juni 2023 wirksam.

26.06.2023 18:50