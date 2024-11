Yord ist auf die Optimierung von Heizsystemen in Gebäuden spezialisiert, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Das 2021 gegründete Jungunternehmen bietet eine Box an, die bei bestehenden Heizungsanlagen - unabhängig von deren Typ oder Alter - das Wärmeverhalten des Gebäudes und die Gewohnheiten der Bewohner analysiert. Dieses Vorgehen ermöglicht den Angaben nach Energieeinsparungen von bis zu 40 Prozent.