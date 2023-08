Unter dem Strich schrieb das Unternehmen wieder einen Gewinn von 140,7 Millionen. In der Vorjahresperiode hatte noch ein Verlust von 46 Millionen in den Büchern gestanden. Dies sei nicht zuletzt dank dem Beitrag der Alpiq-Beteiligung geschafft worden, die 77 Millionen beitrug. Romande Energie hält knapp 30 Prozent an der EOS Holding, die wiederum einen Drittel an Alpiq hält. Die Liquidität bezeichnet das Management mit flüssigen Mitteln in Höhe von 135 Millionen als stabil.