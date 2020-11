Routineuntersuchung bei Israels Ministerpräsidenten Netanjahu

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu unterzieht sich am Freitag in der Klinik einer Routineuntersuchung am Magen-Darm-Trakt. Dies teilte sein Büro in der Nacht mit. Die Untersuchung sei geplant gewesen und werde vom Leibarzt des Regierungschefs, Zvi Herman Berkowitz, überwacht. Während Netanjahus Abwesenheit wird den Angaben nach Verteidigungsminister Benny Gantz die Amtsgeschäfte des Ministerpräsidenten führen. In der Mitteilung wurde nicht ausgeführt, wie lange dies sein wird.