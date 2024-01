Das Luft- und Raumfahrtunternehmen Ruag International hat die Aerostructures-Einheit Deutschland und Ungarn an das deutsche Familienunternehmen Mubea verkauft. Die im Juli 2023 angekündigte Transaktion sei per Ende Dezember abgeschlossen worden, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Angaben zum Kaufpreis wurden nicht gemacht.

03.01.2024 17:58