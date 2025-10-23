US-Aussenminister Marco Rubio hat bei einem Besuch in Israel Fortschritte bei der Umsetzung des US-Plans zur Beendigung des Gaza-Kriegs betont. «Wir sind sehr zuversichtlich und überzeugt, dass wir es trotz erheblicher Hindernisse schaffen werden», sagte er nach einem Treffen mit Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu zu Journalisten. «Wir machen gute Fortschritte.» Es bleibe aber noch viel zu tun, betonte Rubio zugleich.