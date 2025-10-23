Eines der Hindernisse des Friedensplans ist die vorgesehene Entwaffnung der Hamas, die die Islamisten ablehnen. Auch der genaue Ablauf des Abzugs der israelischen Armee bleibt ein bislang ungeklärter Streitpunkt.
US-Präsident Donald Trump habe das Abkommen «zu seiner obersten Priorität gemacht», betonte Rubio in Jerusalem.
Netanjahu beteuerte nach dem gemeinamen Treffen: «Wir wollen den Frieden voranbringen.» Er gehe davon aus, dass die Herausforderungen in Zusammenarbeit überwunden werden könnten.
Vor Rubio war bereits US-Vizepräsident JD Vance zu Besuch in Israel. Auch Vance hatte sich optimistisch gezeigt und zugleich betont, dass die Umsetzung des US-Friedensplans noch viel Arbeit bedeute.
(AWP)