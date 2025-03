Die Aussenminister der USA und Russlands haben nach Angaben aus Washington am Samstag in einem Telefonat über das weitere Vorgehen bei den Ukraine-Gesprächen beraten. US-Chefdiplomat Marco Rubio und sein russischer Kollege Sergej Lawrow hätten über die «nächsten Schritte» im Anschluss an die Beratungen beider Länder in Saudi-Arabien gesprochen, teilte das US-Aussenministerium mit.