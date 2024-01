BME mit höheren Volumen

Eine positive Entwicklung zeigte sich im vergangenen Jahr an der spanischen Börse, welche von der SIX im Jahr 2020 übernommen worden war. So schloss die BME das Jahr mit 2,29 Milliarden Transaktionen ab, was gegenüber 2022 ein Zuwachs von 2,1 Prozent bedeutet. Die Kapitalisierung nahm um beinahe 17 Prozent auf 1,2 Billionen Euro zu.